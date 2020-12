Calciomercato Milan, terzino a gennaio | Arriva dal Portogallo

Il nuovo terzino del Milan potrebbe arrivare dal Portogallo: Maldini continua a condurre il calciomercato alla ricerca di giovani talenti

La lista dei giovani seguiti da Paolo Maldini è molto lunga. Il Milan è stato infatti costruito su una base di talenti dall’età media molto bassa, per mettere una base solida per il futuro. Nell’undici titolare, come veterani si contano solo Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. ‘I bambini terribili‘ rossoneri, però, potrebbero non essere solo questi. Il direttore tecnico del Milan, infatti, vuole anche un vice Theo Hernandez, capace di non far rimpiangere lo spagnolo nel caso dovesse mancare.

Calciomercato Milan, il sostituto di Theo Hernandez arriva dal Portogallo

Theo Hernandez ieri ha anche segnato una doppietta contro il Parma, decisiva ai fini del 2-2 finale. Il suo sostituto arriverebbe dalla Liga NOS, massime serie portoghese. Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il Milan è molto interessato a Nuno Mendes. Un interesse che sarebbe diventato più concreto dopo l’inserimento del Real Madrid per acquistare il giocatore.

Il club rossonero, infatti, punterebbe ad acquistare Nuno Mendes già a gennaio. Lo Sporting Lisbona gli ha piazzato una clausola rescissoria molto alta, da 45 milioni di euro. Il classe ’02 è già nel giro Portogallo Under 21, ma il Real Madrid non vuole sborsare una cifra del genere. Il Milan, dunque, avrebbe campo libero per chiudere.