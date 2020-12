Calciomercato Juventus, colpo stellare ‘gratis’ | Pronto un biennale!

La Juventus programma il colpo a zero per la prossima estate: clamorosa idea che porta al top player in scadenza

La bella vittoria sul Genoa è ormai alle spalle ed in casa bianconera le riflessioni sono tutte concentrate sul futuro calciomercato per la squadra di Pirlo. La dirigenza della Juventus valuta un colpo di spessore, a parametro zero, per la prossima estate: ecco il clamoroso scenario.

Calciomercato Juventus, rinforzo ‘galactico’: cifre e dettagli

La Juventus guarda oltre a questa stagione, con il prossimo mercato estivo che può rivelare sorprese inattese alla rosa di Andrea Pirlo. Tra i nomi che potrebbero finire in cima alle priorità di Fabio Paratici vi è certamente Luka Modric. Il croato, in scadenza a giugno, difficilmente rinnoverà il contratto con le ‘Merengues’.

Secondo ‘Diariomadridista’, infatti, al pari di Lucas Vazquez, difficilmente arriverà il prolungamento di contratto per il Pallone d’Oro 2018. Il profilo del 35enne croato è considerato il pezzo mancante alla mediana di Pirlo per completare e rinforzare il reparto, a cui manca un top player con quelle caratteristiche tecniche.

Attualmente, il centrocampista percepisce 10,5 milioni di euro netti a stagione a Madrid, cifra che la Juventus proverebbe a spalmare su un contratto biennale. Già molto vicino al Milan negli scorsi anni, Modric può quindi approdare in Serie A: la ‘Vecchia Signora’ ha tutta l’intenzione di fare uno sforzo per portare il croato alla corte di Pirlo.