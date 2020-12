Juventus, caso Suarez | L’annuncio della rettrice dell’Università

Arriva l’annuncio della rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia sul caso Suarez e il suo esame di italiano

Il caso Luis Suarez ha scatenato tante polemiche in Italia. L’attaccante uruguaiano era in trattativa con la Juventus, ma visto il suo status di extracomunitario, ha provato l’esame per ottenere la cittadinanza italiana. Un esame poi rivelatosi una ‘farsa’, anche se l’esaminatore è stato di un parere diverso. A tal proposito, sul caso del Pistolero è arrivato l’annuncio di Giuliana Grego Bolli, rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, affare in Serie A | Scambio per il giovane talento

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rottura totale: va alla Roma | Milan superato

Caso Suarez, annuncia le dimissioni la rettrice dell’Università

Secondo quanto riferito dall’ANSA tramite una nota, la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, si è dimessa. Lo ha riferito lei stessa al Ministro Gaetano Manfredi. Di seguito, le sue parole: “E’ una decisione che ho preso da poche ore, con profondo rammarico e personale sofferenza, dopo due anni di gestione sfidante, ma anche proficua dell’Istituzione, che sono stata onorata di aver servito come rettore, dopo aver prima servito come docente devota e dedicata per oltre quaranta anni“. La rettrice era stata sospesa per otto mesi per l’indagine del caso Suarez.