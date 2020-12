Milan, doppia tegola per Pioli | Due titolari ko!

Nella partita di ieri contro il Parma sia Gabbia che Bennacer sono usciti per infortunio dal campo: svelate le loro condizioni

Altra brutta tegola per Stefano Pioli che in un solo colpo perde due pedine importanti per infortunio. Infatti sia Matteo Gabbia, titolare per l’assenza di Simon Kjer, che Ismael Bennacer ieri sera contro il Parma sono usciti per infortunio ed oggi si scoprono le loro condizioni dopo gli esami strumentali. Per il difensore rossonero, uscito ieri dopo soli 5 minuti, si tratta di uno stiramento al collaterale del ginocchio sinistro, per cui si teme uno stop di circa un mese. Mentre il centrocampista algerino, sostituito al minuto 75, ha riportato una lesione del muscolo bicipite femorale destro. Tra dieci giorni verrà nuovamente valutato. Dunque due assenze importanti in vista del match con il Genoa, soprattutto per quanto riguarda la difesa, ora in piena emergenza.