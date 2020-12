Serie A, Giudice Sportivo | UFFICIALE: squalifica con la prova TV!

Il Giudice Sportivo ha appena comunicato le decisioni dopo l’undicesima giornata di Serie A. Occhio a una squalifica in particolare avvenuta con prova tv. Di seguito tutti i dettagli

La Roma dovrà fare a meno di Bryan Cristante nella prossima partita per aver pronunciato un’espressione blasfema nel primo tempo contro il Bologna. Di seguito il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo: “Ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione in merito alla condotta del calciatore Bryan Cristante della Roma consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 23° del primo tempo: acquisite ed esaminate le relative immagini televisive; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, delibera di sanzionare il calciatore Bryan Cristante (Soc. Roma) con la squalifica per una giornata effettiva di gara”.