Inter, lo strano caso di Matias Vecino | Che fine ha fatto l’uomo dei gol Champions?

In casa Inter preoccupa la situazione legata alle condizioni di Matias Vecino, centrocampista uruguaiano, assente ormai dalla scorsa stagione per un infortunio al ginocchio: che cosa sta succedendo all’ex Fiorentina?

Fra maggio e settembre del 2018, Matias Vecino, centrocampista uruguaiano, era praticamente un idolo dei tifosi dell’Inter. I due colpi di testa dell’ex giocatore della Fiorentina, il primo all’Olimpico che è valso la qualificazione in Champions League contro la Lazio, ed il secondo a San Siro per i tre punti contro il Tottenham, avevano lanciato il classe 1991 nell’Olimpo degli elementi più amati all’interno della rosa della Beneamata. Anche con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, Vecino ha avuto le sue occasioni dimostrandosi un elemento molto importante nelle rotazioni del tecnico leccese, ma poi sono arrivati l’infortunio e l’operazione.

Un problema al menisco ha infatti bloccato il numero 8 nerazzurro che, anche a causa di una successiva infezione, non è riuscito ancora ad effettuare un allenamento con i suoi compagni di squadra. Nel frattempo, le voci di calciomercato legate al suo profilo impazzano.

Inter – Gattuso ‘pazzo’ di Vecino, ma Conte se ne vorrà davvero privare?

Il Napoli fin dalla scorsa estate ha espresso un forte interesse per Vecino, vista l’ammirazione che Gattuso, tecnico dei partenopei, ha per il giocatore della Celeste. Tutto sarà però legato al rientro del 29enne centrocampista, quali saranno le sue condizioni dopo uno stop così lungo e faticoso anche dal punto di vista mentale?

Non è inoltre da scartare l’ipotesi in cui Antonio Conte, nel caso in cui Vecino dovesse star bene, dovesse decidere di trattenere il giocatore in rosa, vista la sua intelligenza tattica e considerando il piccolo spazio di manovra che la Beneamata ha sul mercato, a maggior ragione dopo l’uscita nella fase a gironi di Uefa Champions League.