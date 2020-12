Calciomercato Juventus, Guardiola non molla | Maxi scambio

La Juventus potrebbe essere al centro di un clamoroso scambio sul calciomercato nei prossimi mesi. I bianconeri subiscono l’assalto di Pep Guardiola: ecco il nuovo scenario e il possibile scambio

Josep Guardiola ha tutta l’intenzione di insistere per portare Leonardo Bonucci in Premier League. Il centrale italiano è da tempo tra i favoriti del tecnico che lo vede ideale per il progetto al Manchester City, grazie alle sue ottime capacità di impostare l’azione e far girare il pallone. Per gennaio, però, la Juventus non ha intenzione di lasciar partire uno dei calciatori cardine del suo progetto. Attenzione, però, al possibile maxi scambio in vista di giugno.

Calciomercato Juventus, due per uno con Guardiola: lo scenario

Lo stesso Bonucci potrebbe essere al centro di un grande scambio da mettere in piedi la prossima estate. Anche Paulo Dybala potrebbe giungere alla coorte del Manchester City in questa clamorosa trattativa. I due calciatori bianconeri potrebbero, infatti, essere inseriti in uno scambio che porterebbe Gabriel Jesus alla Juventus. Il brasiliano è valutato molto dal Manchester City: si parla di 100 milioni di euro. I bianconeri, invece, valutano Bonucci 30 milioni e Dybala 70. Vedremo se la trattativa decollerà nei prossimi mesi.