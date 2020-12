Calciomercato Milan, super offerta per il big | 90 milioni totali!

Il top club mette nel mirino il pilastro di Pioli e prepara la maxi-offerta al Milan: proposto l’erede ai rossoneri



In attesa di scendere nuovamente in campo per l’insidiosa trasferta contro il Genoa, a tenere banco in casa Milan è il calciomercato. Da gennaio a soprattutto giugno 2021, un top club sembrerebbe pronto a farsi avanti con decisione per uno degli intoccabili di mister Pioli. Ecco l’importante proposta, con scambio, pronta per il club rossonero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, terzino a gennaio | Arriva dal Portogallo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rinnovo in ballo | Fissato l’incontro

Calciomercato Milan, Theo Hernandez nel mirino: offerta shock

Il Milan si gode uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi anni. Theo Hernandez ha sorpreso tutti nella passata stagione, con la conferma domenica dopo domenica, anche nell’attuale annata agli ordini di Pioli. Prestazioni di spessore che hanno fatto drizzare le antenne di diversi top club, con uno in particolare che avrebbe già pronta una super offerta per giugno.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Si tratta del Manchester City di Pep Guardiola, a caccia di un innesto di qualità per la corsia mancina. I ‘Citizens’ pur di convincere il Milan arriverebbero a proporre il cartellino di Benjamin Mendy, valutato 30 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi vorrebbe per Hernandez anche 60 milioni di euro: una super valutazione per lasciar partire il laterale rossonero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, rinnovo imminente | Juve, Inter e Milan gelate

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, intreccio Benzema-Raiola | C’è anche il Milan

L’ex Marsiglia e Monaco, dunque, per convincere il Milan a lasciar partire Hernandez, registrando anche un’importante plusvalenza. Il terzino francese, quindi, in un maxi-affare da ben 90 milioni complessivi: Guardiola ci prova, per il francese che fino ad ora ha collezionato 18 presenze con 3 reti e 4 assist vincenti.