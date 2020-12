Calciomercato Juventus, colpo in Serie A | Scambio e Inter KO

La Juventus vuole concludere un grande colpo sul calciomercato dal club di Serie A. I bianconeri restano in prima fila e sono pronti a battere la concorrenza dell’Inter. Ecco tutti i dettagli

Rodrigo de Paul ha attratto le maggiori big italiane sul calciomercato grazie alle ottime prestazioni con la maglia dell’Udinese. Il trequartista è finito in particolare nel mirino della Juventus che l’avrebbero individuato come uno degli elementi ideale per completare il parco centrocampisti a disposizione di Andrea Pirlo. L’argentino piace anche all’Inter, ma i nerazzurri potrebbe essere superati nella corsa al calciatore.

Calciomercato Juventus, le ultime su de Paul: scambio in vista

Il futuro di de Paul sembra, dunque, arrivato a un bivio, con i torinesi pronti a spingere per portare avanti l’affare. Nella trattativa potrebbe rientrare Gianluca Frabotta. Il laterale della Juventus, valutato 10 milioni di euro, potrebbe essere la contropartita giusta per convincere l’Udinese a cedere il calciatore. In aggiunta, la società torinese potrebbe mettere sul piatto 25 milioni di euro, in modo da trovare l’accordo definitivo. Un affare che taglierebbe fuori l’Inter da tempo fortemente interessata all’argentino e desiderosa di regalarlo ad Antonio Conte. Vedremo quali saranno gli aggiornamenti sul suo futuro nelle prossime settimane.