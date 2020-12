Calciomercato Milan, scambio a centrocampo | Juventus e Inter tagliate fuori

Il Milan pensa al nuovo colpo di calciomercato ma con l’affare in Premier potrebbe beffare Juventus e Inter

È un momento magico quello che sta vivendo il Milan tra campionato e competizioni europee. Ora i rossoneri sono al primo posto in Serie A con otto vittorie e tre pareggi raggiunti dopo le prime 11 giornate di campionato, senza mai perdere in Serie A in questi tre mesi.

LEGGI ANCHE >>> Inter, l’identikit del vice Lukaku ideale | Conte cerca il bomber di scorta!

La compagine allenata da Stefano Pioli non vuole più fermarsi anche se l’obiettivo principale è quello di raggiungere le prime quattro posizioni in campionato in modo tale da tornare ufficialmente in Champions League dopo diversi anni di assenza. A questo punto, però, è chiaro che le ambizioni potrebbero anche aumentare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, svolta bomber | Clausola a sorpresa

Calciomercato Milan, interesse per Torreira: sul piatto c’è Calhanoglu

Il Milan intanto non vuole lasciare nulla di intentato e per questo inizia a lavorare già per il futuro e pensa ai possibili colpi di calciomercato da attuare a breve. Nel mirino potrebbe esserci Lucas Torreira, attualmente in forza all’Altetico Madrid ma prestato dall’Arsenal.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dalla Serie A il vice-Lukaku | Si offre all’Inter

Il Milan potrebbe pensare di mettere sul piatto Hakan Calhanoglu, in modo da non perderlo a parametro zero alla scadenza del contratto. Lo scambio dal valore di circa 25 milioni di euro metterebbe fuori strada sia Inter che Juventus, che erano interessate all’acquisto di Calhanoglu.

In questo avvio Torreira ha disputato 5 gare in Liga e ha realizzato anche una rete, mentre in Champions League ha collezionato 4 presenze.