Juventus, Cuadrado è l’insostituibile di Pirlo | Rinnovo all’orizzonte

La Juventus si gode il miglior Cuadrado in carriera. Tutti i numeri dell’insostituibile di Pirlo: il rinnovo è ormai scontato

Tra le assolute certezze della nuova Juventus di Andrea Pirlo c’è anche Juan Cuadrado. Fin dall’esordio dell’allenatore sulla panchina bianconera, il laterale colombiano è stato uno degli inamovibili: l’ex Fiorentina e Chelsea è sempre partito titolare tranne in due occasioni, nella trasferta di Crotone e in Champions League contro la Dinamo Kiev. Con ben 1353 minuti, il 32enne è finora il più impiegato della rosa insieme a Danilo (1354 minuti). Un attestato di insostituibilità conquistato a suon di grandi prestazioni e soprattutto giocate ed assist decisivi. Ecco i numeri stagionali di Cuadrado.

Juventus, Cuadrado mai così impiegato e decisivo | Tutti i numeri

Oltre a garantire ormai grande affidabilità anche in fase difensiva, il 32enne ha già servito ben 9 assist nelle 16 presenze stagionali, di cui 5 in Champions League. Attualmente il colombiano è il miglior assistman della massima competizione europea, e sempre più decisivo per la squadra di Pirlo. In questo senso, emblematici dell'importanza di Cuadrado sono i due cross per McKennie e Bonucci che hanno deciso in rimonta il derby contro il Torino.

Il laterale è insomma centrale nel progetto tecnico della Juve e di fatto imprescindibile per il neo tecnico bianconero. Un’insostituibilità sul campo che sarà con ogni probabilità ripagata con un nuovo rinnovo di contratto. Il giocatore è attualmente in scadenza a giugno 2022 e non è escluso che possa presto prolungare ulteriormente il proprio legame con la società torinese. La dirigenza, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsene e punta a blindare l’esterno. Cuadrado e la Juve: storia di un grande amore destinato a durare ancora a lungo.