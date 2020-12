Serie A, in campo per la 12^ giornata | Il programma di DAZN

Turno infrasettimanale per la Serie A, tante sfide importanti in programma: ecco le gare trasmesse su DAZN

In Serie A si gioca anche quest’oggi per il turno infrasettimanale valevole per la 12esima giornata di Serie A. Ieri l’Udinese ha impattato con il Crotone per 0-0 e il Benevento è riuscito a fermare la Lazio sull’1-1 nell’incontro trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Quest’oggi ci saranno nuove importanti sfide.

Serie A, il programma della 12^ giornata: le sfide trasmesse su DAZN

Attraverso i canali DAZN, si potrà assistere alla sfida delle 20.45 tra Genoa e Milan, con i rossoneri che andranno a caccia del successo per mantenere il distacco di tre punti dall’Inter. Alla stessa ora, inoltre, sarà trasmessa la gara tra Hellas Verona e Sampdoria. Queste due, dunque, le sfide di Serie A in programma per questa sera sulle reti di DAZN.