Telegram, è caos: l’app va in down in Italia e non solo

L’applicazione per messaggistica istantanea va in down in tutta Italia e non solo. Malfunzionamento generale per Telegram

L’applicazione di messaggistica online istantanea Telegram va ko in Italia. Da diversi minuti, ormai, la nota app per smartphone e tablet ha smesso di funzionare regolarmente, causando il blocco del flusso dei messaggi. Il blocco di Telegram sembra sia generalizzato e risulta al momento impossibile inviare messaggi, foto o ogni altro tipo di contenuto multimediale.

Le segnalazioni del malfunzionamento arrivano dall’Italia, ma non solo. Sembra che il problema riguardo un po’ tutti da ogni parte del mondo. Ancora mancano comunicazioni da parte degli sviluppatori sulla tempistica per il ripristino del servizio e non è pertanto possibile stabilire quando l’app tornerà a funzionare regolarmente.