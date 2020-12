Calciomercato Inter, doppio assalto del Real Madrid | I dettagli

Idea shock del Real Madrid: Florentino Perez punta due giocatori dell’Inter

Rivoluzione in atto in casa Real Madrid dopo il passaggio del turno e la vittoria nel derby contro la capolista Atletico Madrid: Florentino Perez non vuole accettare l’inizio negativo della sua squadra e punta forte sulla ripresa della stagione, per puntare su tutti gli obiettivi per i quali è ancora in corsa la squadra madrilena, a partire dalla Champions League.

Per questo motivo il presidente dei blancos ha deciso di mettere nel mirino i giocatori delle società che a gennaio dovranno sfoltire la rosa, in particolar modo l’Inter: dopo l’eliminazione dalle coppe, dal girone nel quale c’era proprio la squadra allenata da Zidane, Marotta è chiamato alla svendita, a partire da Christian Eriksen.

Calciomercato Inter, doppio assalto del Real Madrid

Perez vorrebbe portare il danese nella propria rosa, così da poter sostituire Isco, ma non si fermerebbe qui. Perché l’altra idea è quella che porta a Milan Skriniar, già accostato al Barcellona nelle settimane precedenti: il difensore slovacco, che adesso ha ritrovato la propria continuità in campionato, fa parte di quella lista di giocatori che Perez ha messo sotto osservazione per poter rinforzare la squadra. A 25 anni, l’obiettivo dell’ex Sampdoria è sicuramente quello di poter giocare in Champions League, competizione che l’Inter si è fatta strappare dalle mani.