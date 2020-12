Calciomercato, Inter-Gomez: sì a tre condizioni | I dettagli

Il Papu Gomez tra i possibili colpi di gennaio in casa Inter: c’è già il sì, può arrivare a tre condizioni

Il rapporto incrinato tra Gomez e l’Atalanta può portare ad una svolta, fino a qualche settimana fa impronosticabile, in vista del calciomercato invernale. A meno di venti giorni dalla riapertura della sessione di gennaio, l’argentino potrebbe continuare a vestirsi di nerazzurro: colpo Inter possibile, c’è già il sì.

Calciomercato Inter, colpo Gomez possibile: ecco come

Un’idea nata negli ultimi giorni e che a gennaio potrebbe tramutarsi, clamorosamente, in realtà. Il Papu Gomez può lasciare l’Atalanta già a gennaio, con Inter e Milan fortemente interessate alla finestra. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Pianetainter’, mister Antonio Conte avrebbe già dato il suo assenso all’approdo nel prossimo mercato dell’ex fantasista del Catania.

Restano tre condizioni fondamentali per vedere Gomez, a gennaio, vestirsi di nerazzurro. La prima, valida anche per il Milan, è che l’argentino si liberi a costi contenuti o addirittura a zero, rescindendo con l’Atalanta. In seconda battuta, l’Inter deve sperare che altri club interessati non garantiscano uno spazio maggiore al capitano dell’Atalanta che, in quel caso, volerebbe altrove.

La terza condizione è che il Papu non è una priorità per la società meneghina. L’Inter, infatti, darà la priorità alle cessioni degli esuberi indicati da Conte prima di provare a portare l’attaccante a Milano. Inter-Gomez, dunque, con i giusti incastri può diventare realtà: il destino dell’argentino è ancora tutto da scrivere.