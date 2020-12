Calciomercato Inter, blitz di Marotta | Milan e Juventus ko!

L’Inter mette la freccia ed è pronta a chiudere per il colpo in difesa: Marotta accelera, Juventus e Milan verso la beffa

Quando manca poco alla riapertura del calciomercato di gennaio, in casa Inter sono diversi i nomi sul taccuiono di Marotta e Ausilio. L’ad nerazzurro è pronto a farsi avanti con un blitz per portare alla corte di Conte un rinforzo di spessore: beffa ad un passo per Juventus e Milan.

Calciomercato Inter, colpo a gennaio: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, l’Inter di Antonio Conte sarebbe vicinissima ad un importante colpo per gennaio. Si tratta del laterale mancino dello Sporting Lisbona, classe 2002, Nuno Mendes. Il giovane terzino, ricercato dai maggiori top club europei, piace da tempo a Milan e Juventus.

Marotta sarebbe deciso a fare un blitz con la società lusitana per regalare Mendes a Conte, nelle prime settimane del 2021. Lo Sporting non intende scendere sotto i 45 milioni della clausola rescissoria per lasciar partire il ragazzo, per il quale l’Inter penserebbe ad un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto nel giugno 2022.

La dirigenza interista ha pronta l‘offensiva che befferà, dunque, Milan e Juventus, con Nuno Mendes tra gli obiettivi principali per gennaio: il portoghese ha fino ad ora collezionato 12 presenze con 1 rete ed 1 assist vincente.