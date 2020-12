Calciomercato Inter, addio Eriksen | Scambio in Premier League!

Il futuro di Christian Eriksen è lontano dall’Inter e presto potrebbe esserci uno scambio con il club di Premier League

Ancora una panchina per Christian Eriksen, che ieri sera non è sceso in campo neanche un minuto nella sfida di Serie A tra Inter e Napoli. Il futuro del danese sembra essere ormai segnato e tra un mese potrebbe dire addio al campionato italiano dopo appena un anno di permanenza.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe un’idea di scambio in corso tra i nerazzurri e l’Arsenal: i ‘Gunners’ potrebbero mettere sul piatto Granit Xhaka. Lo svizzero ha totalizzato fin qui 13 presenze tra campionato ed Europa League senza mai andare in gol in questa stagione.

Eriksen invece ha giocato molto meno e per le caratteristiche non sembra ormai rientrare nel progetto di Antonio Conte.