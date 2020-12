Calciomercato, Bentancur si è ripreso la Juventus | E cresce anche il suo valore!

Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano della Juventus di Andrea Pirlo, dopo un inizio di stagione non particolarmente esaltante, sembra essere entrato a pieni giri nel motore della Vecchia Signora

La scorsa è stata la stagione della consacrazione per Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano approdato alla Juventus dal Boca Juniors. Il classe 1997 infatti è passato da essere un ottimo prospetto per il futuro ad una certezza assoluta nel centrocampo di Maurizio Sarri. Con l’arrivo di Pirlo però, le cose sono un po’ cambiate.

Sotto la guida tecnica dell’ex regista di Milan e proprio Juventus infatti, Bentancur non ha subito trovato spazio come titolare, anche per colpa di qualche guaio fisico. Nelle ultime uscite però, e come testimoniato dal match di ieri contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il 23enne della Celeste ha cambiato passo, sia in campo che nelle scelte di Andrea Pirlo. Nella gara di ieri infatti, così come a Genova, Bentancur ha diretto alla grande la linea di centrocampo ritrovando lo smalto perduto dell’ultima estate.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Paratici scatenato | Super scambio in Serie A

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, Cuadrado è l’insostituibile di Pirlo | Rinnovo all’orizzonte

Juventus, Bentancur brilla | Cambia anche il valore di mercato

L’inizio altalenante di stagione di Rodrigo Bentancur, e le voci dell’interesse del Barcellona legate al mese di settembre, hanno un po’ abbassato la valutazione del giocatore ex Boca, considerando anche la necessità della Juventus di monetizzare in uscita.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo in Serie A | Scambio e Inter KO

Con le ultime prestazioni però, il valore di mercato di Bentancur è tornato ai suoi standard attestandosi sui 50 milioni di euro. Una cifra decisamente alta, ma che rispecchia la giovane età del calciatore, le sue qualità e la lunghezza del suo contratto con la Vecchia Signora, in scadenza nel 2024.