Calciomercato Juventus, proposta a centrocampo | Zampino di Mendes

In casa Juventus un nuovo rinforzo a centrocampo potrebbe essere offerto dalla Francia: Jorge Mendes alleato bianconero

La Juventus nel turno infrasettimanale di Serie A si ferma dopo quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Nel frattempo oltre agli impegni di campionato ci si concentra sulla sessione invernale di calciomercato che è ormai alle porte. Dalla Francia viene proposto ai bianconeri un centrocampista, Jorge Mendes ci mette lo zampino.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Paratici scatenato | Super scambio in Serie A

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, Cuadrado è l’insostituibile di Pirlo | Rinnovo all’orizzonte

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo in Serie A | Scambio e Inter KO

Calciomercato Juventus, il Lille offre Renato Sanches: Jorge Mendes in regia

La sessione invernale di calciomercato è sempre più vicina ed i club si preparano ad un mese di fuoco per rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione. In casa Juventus un rinforzo a centrocampo farebbe comodo e dalla Francia arriva una proposta. Secondo ‘La Voix du Nord’, il Lille il prossimo anno metterà in vendita il centrocampista Renato Sanches.

Il portoghese ha il proprio contratto in scadenza nel 2023, ma nel club francese non sta vivendo una delle sue migliori stagioni. Così il Lille starebbe valutando l’idea di offrirlo alla Juventus per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. A spinger l’operazione sarebbe il procuratore del calciatore, Jorge Mendes, che con i bianconeri ha ottimi rapporti, vista anche la presenza di Cristiano Ronaldo. Dunque un nuovo portoghese per la Juventus, che potrebbe rappresentare un’ottima occasione.