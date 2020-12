Calciomercato Juventus, assist per il colpo Zaniolo | Le cifre

La Juventus pensa già al prossimo calciomercato e continua a osservare la situazione di Zaniolo: si cerca il colpaccio

La Juventus sta provando a rialzarsi dopo un avvio di stagione incerto ma fin qui non c’è stata ancora una svolta definitiva per competere per raggiungere i traguardi più importanti. I bianconeri hanno bisogno di un filotto importante di vittorie per recuperare i quattro punti di distacco dal Milan, che occupa attualmente la vetta della classifica.

Per i bianconeri ieri è arrivato l’ennesimo pareggio in questo campionato ma il 2-2 dei rossoneri con il Genoa ha comunque mantenuto invariate le distanze dal primo posto. In Champions League invece si vuole sicuramente migliorare il risultato deludente della scorsa stagione e non si può fallire l’ottavo di finale con il Porto.

Calciomercato Juventus, Zaniolo vuole un nuovo adeguamento: assist per Paratici

La Juventus intanto continua pensando al futuro e ha in mente già nuovi colpi per il prossimo calciomercato. Un big nel mirino della società potrebbe essere sicuramente Nicolò Zaniolo, che è stato cercato dai bianconeri già negli scorsi mesi.

Ora il centrocampista giallorosso potrebbe richiedere un nuovo adeguamento alla società, ma la Roma non sembrerebbe avere fretta in tal senso. Da questa situazione potrebbe spuntare un assist per la Juventus, che potrebbe fare un tentativo sapendo che comunque il valore di Zaniolo supera i 50 milioni di euro.

In questo momento il classe 1999 sta vivendo un periodo sfortunato visto che ha giocato pochissime gare in un anno, ma le sue qualità sono indiscusse ed è pronto a tornare più forte di prima nel mese di marzo.