Calciomercato Juventus, il portoghese non convince | Scambio stellare

Un calciatore portoghese continua a non rispettare le aspettative del club inglese: si apre con la Juventus uno scambio stellare

Juventus sempre attenta sul mercato, mentre la sessione invernale per i trasferimenti è sempre più vicina. In Premier League il Manchester City continua ad essere sempre meno convinto un calciatore portoghese in rosa. I citizens provano così lo scambio con i bianconeri, aggiungendo anche un conguaglio economico.

Calciomercato Juventus, il Manchester City offre Ruben Dias per De Ligt: conguaglio da 20 milioni

Questa prima parte di stagione per il Manchester City è stata abbastanza deludente. Infatti se in Champions League tutto è andato secondo le aspettative con il primo posto nel girone, in Premier League le delusioni sono molte, con la squadra che al momento è all’ottavo posto nel campionato inglese. Uno dei calciatori che non ha rispettato le aspettative fino ad ora sembrerebbe essere Ruben Dias, difensore centrale arrivato dal Benfica.

Così il club di Pep Guardiola starebbe seriamente pensando alla partenza del centrale portoghese, puntando ad uno scambio in casa Juventus. Infatti i ‘citizens’ da tempo hanno messo nel mirino il difensore bianconero Matthjis De Ligt e starebbero pensando ad uno scambio proprio con Ruben Dias, valutato dal club inglese 60 milioni. L’offerta da presentare alla società juventina nella prossima estate dunque sarebbe uno scambio tra difensori più un conguaglio di 20 milioni in favore dei bianconeri. Vedremo dunque se a fine stagione la Juventus sarà pronta a privarsi del suo gioiello olandese o meno.