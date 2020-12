Calciomercato Juventus, Paratici scatenato | Super scambio in Serie A

La Juventus mette nuovamente gli occhi in casa Roma per rinforzare il centrocampo. Mirino su Villar e pronto un super scambio con i giallorossi: i dettagli

La Juventus di Andrea Pirlo sta iniziando pian piano a prendere forma seguendo i dettami dell’ex regista bianconero e della nazionale italiana, nonostante non poche difficoltà in questa prima metà di stagione. La compagine piemontese, soprattutto rilanciata dall’onda emotiva del successo del Camp Nou contro il Barcellona, sembra aver riguadagnato punti agli occhi della critica. Come se non bastasse Paratici e soci starebbero già pensando alle prossime sessioni di calciomercato con l’intento di potenziare l’organico a disposizione di Andrea Pirlo, soprattutto in mediana, reparto fin qui più carente.

Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: nel mirino Villar

La Juventus vorrebbe quindi andare a rinforzare il centrocampo con calciatori giovani e di talento. Un identikit che porterebbe direttamente in casa Roma dove spicca il talentuoso Gonzalo Villar. I bianconeri potrebbero quindi bussare alla porta dei capitolini mettendo sul piatto, come già fatto nei mesi scorsi in altre trattative, il cartellino di Federico Bernardeschi.

La Roma però dal canto suo valuta Villar non meno di 40 milioni di euro e potrebbe trattare solamente con l’inserimento di Demiral, che invece per la Juve non è al momento sul mercato.

15 presenze in questa stagione per il giovane mediano spagnolo di Fonseca che tra Europa League e campionato sta iniziando ad avere un minimo di continuità.