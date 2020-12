Calciomercato, Icardi fatto fuori | Ritorno in Serie A!

Le ultime parole di Neymar potrebbero incidere sul futuro di Mauro Icardi. L’attaccante ex Inter potrebbe tornare con prepotenza nel mirino di un club di Serie A

Negli ultimi anni, si è parlato a ripetizione di un possibile addio di Neymar al PSG. Il fuoriclasse brasiliano è stato spesso accostato al Barcellona, ma oggi ha chiarito quale sarà il suo futuro. In un’intervista promozionale a ‘Poker Stars’ ha detto infatti: “Sto molto bene a Parigi. Mi sono ambientato bene“. Con i rinnovi dell’ex Barcellona e di Kylian Mbappé, i parigini sembrano blindare il loro attacco per i prossimi anni. La ricaduta diretta potrebbe essere su Mauro Icardi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio a centrocampo | Juventus e Inter tagliate fuori

Calciomercato Milan, occhio a Icardi: ritorno in Italia

L’argentino è uno dei nomi seguiti dal Milan per il post-Ibrahimovic. L’ex Inter potrebbe rimanere escluso dai piani del PSG che è sempre più orientato a rinnovare i contratti di Neymar e Mbappé e di confermare Moise Kean in attacco. I rossoneri potrebbero, dunque, tornare all’attacco in estate e dopo aver blindato la qualificazione alla prossima Champions League. Occhio a Maurito e alla sua situazione in Francia: il ritorno in Italia potrebbe surriscaldarsi e proprio nei rivali storici dell’Inter.