Calciomercato Inter, colpaccio in Premier | Da Conte già a gennaio!

Marotta e Ausilio fiutano l’affare in vista della riapertura del calciomercato invernale: top player per Conte

La vittoria sul Napoli rilancia l’Inter di Antonio nella corsa scudetto, con il Milan capolista ad una sola lunghezza dai nerazzurri. Dal campo al calciomercato, Marotta lavora già al prossimo colpo per rinforzare la rosa del tecnico leccese: ecco il top player che può arrivare a costi contenuti.

Calciomercato Inter, Marotta ci prova: via libera

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, uno degli obiettivi della scorsa estate dell’Inter sarebbe più vicino a cambiare aria. Si tratta di Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese in forza al Liverpool.

Nell’ultima sessione estiva, i ‘Reds’ hanno richiesto ben 30 milioni per la cessione del 30enne di Rotterdam. Adesso Klopp punta il sostituto, Renato Sanches del Lille, ed è pronto a dare il via libera per l’addio di Wijnaldum.

Con il Barcellona di Koeman interessatissimo alla finestra, ad approfittarne potrebbe però essere la società nerazzurra che per una cifra simbolica (meno di 10 milioni) potrebbe portare il roccioso centrocampista in Serie A già a gennaio.