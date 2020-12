Calciomercato, assalto al talento dalla Premier | Sfida all’Inter

L’Inter è forte sul talento di Serie A sul calciomercato, ma il suo futuro è ancora in bilico. Una big di Premier League è pronta a inserirsi sul calciatore: ecco le ultime novità

Il futuro di Roger Ibanez potrebbe essere in una big di livello internazionale dopo le ottime prestazioni con la maglia della Roma. Il centrale, come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, è finito nel mirino dell’Inter sul calciomercato. I nerazzurri, però, non sono gli unici ad aver adocchiato le sue qualità. Secondo quanto riporta ‘Team Talk’, è pronto l’assalto del Liverpool sul calciatore, dopo i seri infortuni di Virgil van Dijk e Joe Gomez. La valutazione del centrale resta sui 35-40 milioni di euro.