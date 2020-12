Calciomercato Inter, ‘assist’ Guardiola | Lo scambio è stellare!

Quattro panchine consecutive in Premier League senza mai subentrare per un big del Manchester City. L’Inter pensa ad uno scambio: cifre e dettagli

Il calciomercato invernale si avvicina e in casa Inter continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Christian Eriksen. Il destino del fantasista danese sembra già scritto e, a meno di sorprese o colpi di scena, sarà lontano da Milano. Antonio Conte ha ormai rinunciato definitivamente all’ex Tottenham, in un rapporto di fatto mai cominciato e che porterà il giocatore a lasciare i nerazzurri dopo solo un anno. In questo senso, una ghiottissima occasione potrebbe arrivare dalla Premier League. Ecco l’ipotesi di scambio con Eriksen: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta punta Ibanez | Le ultime di CMNEWS

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Kessie come Calhanoglu | Conte in agguato

Calciomercato Inter, ipotesi scambio Eriksen-Bernardo Silva! Tutti i dettagli

Più precisamente, la super occasione potrebbe presentarsi in casa Manchester City. Bernardo Silva, infatti, non è stato mai impiegato nelle ultime quattro partite di Premier, senza nemmeno subentrare dalla panchina in nessuna occasione. Zero minuti di impiego da parte di Guardiola che fanno piuttosto ‘rumore’ considerando il valore del giocatore, che nelle ultime settimane è stato utilizzato solo in Champions League, ma con i ‘Citizens’ già qualificati agli ottavi di finale. Il fantasista portoghese è ormai stabilmente scavalcato nelle gerarchie da Ferran Torres, Mahrez e Sterling ed è di fatto diventato una riserva nella fortissima rosa a disposizione dell’allenatore spagnolo. Da sempre attento alle occasioni di mercato, Marotta potrebbe così approfittarne per fare un tentativo sfruttando la ‘carta’ Eriksen.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter-Gomez: sì a tre condizioni | I dettagli

Se nelle prossime settimane la situazione di Bernardo Silva non dovesse cambiare, l’Inter potrebbe dunque fare un tentativo proponendo uno scambio di prestiti con il danese. Entrambi sono al momento fuori dai piani dei rispettivi allenatori e potrebbero rilanciarsi a stagione in corso. Tuttavia, in caso di diritto o obbligo di riscatto la valutazione del portoghese (almeno 60-70 milioni) è molto più elevata rispetto a quella del trequartista dell’Inter, valutato non meno di 30 milioni. In ogni caso, il club nerazzurro potrebbe studiare formule alternative, come quelle usate dalla Juventus per Morata e Chiesa. Staremo a vedere.