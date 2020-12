Calciomercato Inter, affare low cost in Serie A | Le cifre

L’Inter è a caccia di un colpo sul calciomercato per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. I nerazzurri potrebbero concludere l’affare in Serie A: di seguito tutti i dettagli e le cifre

Una delle pedine che l’Inter sta cercando con maggiore insistenza sul mercato è sicuramente una nuova punta. La Beneamata ha messo nel mirino un nuovo nome per il profilo di vice-Lukaku: si tratta di Felipe Caicedo. L’attaccante sta mostrando tutte le sue qualità anche in questa stagione con la maglia della Lazio e rappresenterebbe un ottimo profilo per il gioco di Antonio Conte. Si devono verificare però delle condizioni per il suo arrivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, idea vice Handanovic | Colpo low cost

Calciomercato Inter, possibile colpo Caicedo: occhio anche alla Fiorentina

L’attaccante ha una valutazione da 5 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza nel 2022. Condizioni assolutamente accessibili per l’Inter, che prima dovrà concretizzare la partenza di Andrea Pinamonti e ha necessità in quel ruolo, vista anche la precarietà delle condizioni di Alexis Sanchez. Non solo Inter, però, su Caicedo che piace anche alla Fiorentina. La Viola sembra disposta a mettere sul piatto un contratto da 3 milioni di euro per arrivare al calciatore della Lazio.