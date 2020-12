Calciomercato Inter, Marotta punta Ibanez | Le ultime di CMNEWS

L’Inter potrebbe tentare l’assalto a Roger Ibanez per completare il parco difensori a disposizione di Antonio Conte. Il centrale della Roma è finito nel mirino dei nerazzurri. Ecco le ultime novità a riguardo

L’Inter studia il colpo dalla Roma. I nerazzurri potrebbero concretizzare l’assalto a Roger Ibanez. Il difensore è al centro del progetto di Fonseca ed è esploso negli ultimi mesi con i giallorossi. Beppe Marotta ha messo gli occhi sul talento e sta studiando le condizioni con cui potrebbe spostarsi con direzione Milano. Di seguito tutte le ultime novità e l’indiscrezione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio assalto del Real Madrid | I dettagli

Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano Ibanez: cifre e dettagli

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercatonews.com, il centrale è un profilo seguito con grande interesse dall’Inter. I costi dell’operazione, però, non sono semplici da affrontare: si parla di 40 milioni di euro per il cartellino del difensore. Ibanez, inoltre, se dovesse davvero partire con direzione Milano, pretenderebbe un ingaggio da top. Marotta valuta e studia il possibile colpo in entrata che impreziosirebbe ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. Vedremo se ci saranno le condizioni giuste per chiudere l’affare nelle prossime settimane, ma sicuramente il brasiliano – nel mirino già di Juventus e Milan – è un profilo gradito alla società nerazzurra.