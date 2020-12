Calciomercato, asse Inter-Napoli | I nomi coinvolti

L’Inter continua a monitorare opportunità in sede di calciomercato e Conte insiste per il vice-Lukaku. La soluzione può arrivare dal Napoli

L’Inter si avvicina prepotentemente al primo posto in classifica in Serie A. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Napoli e il pareggio del Milan contro il Genoa per 2-2, i nerazzurri sono a -1 dai cugini rivali in testa, con un totale di 27 punti. Ma oltre alle questioni di campo, la società continua ad osservare attentamente temi riguardanti il calciomercato. Ciò è dovuto anche alle richieste del tecnico Conte, che vorrebbe puntellare la squadra con due nuovi elementi: un centrocampista difensivo ed un vice Lukaku in attacco.

Calciomercato, l’Inter guarda in casa Napoli: idea Milik per l’attacco

Conte avrebbe bocciato Pinamonti come riserva per l’attacco e insiste con la dirigenza per avere il prima possibile un vice Lukaku. A tal proposito, potrebbe tornare in auge il nome di Milik, centravanti che non trova più spazio nel Napoli (già molto vicino alla partenza la scorsa estate).

Il club partenopeo dovrebbe riscattare dai nerazzurri Politano, arrivato in prestito lo scorso anno, versando nelle casse milanesi 19 milioni di euro più 2,5 di bonus. Potrebbe nascere così l’occasione per mettere in piedi un’operazione per l’attaccante polacco, che farebbe di fatto risparmiare ai due club non pochi soldi.

Da tenere d’occhio anche Vecino e Nainggolan: i due centrocampisti hanno le caratteristiche ideali per il gioco di Gattuso. All’Inter potrebbero interessare, inoltre, Maksimovic e Hysaj, entrambi in scadenza di contratto nel 2021 e, quindi, possibili opportunità dai costi accessibili o perfino a zero. In attesa di sviluppi, si infiamma il calciomercato sull’asse Milano-Napoli, con possibili novità già a gennaio.

