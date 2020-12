Inter, Conte a caccia del colpo low cost | Poker di nomi in Serie A!

Dopo l’eliminazione in Champions League, l’Inter di Antonio Conte, per operare nella finestra invernale di calciomercato, potrebbe dover ricorrere a colpi low cost: ecco alcuni nomi interessanti per la Beneamata, attualmente al secondo posto nel campionato italiano di Serie A

L’Inter di Antonio Conte si prepara ad affrontare la finestra invernale di calciomercato a caccia dei rinforzi giusti per migliorare la rosa e puntare allo scudetto, soprattutto dopo l’eliminazione dalle coppe europee, Champions League ed Europa League.

Il nome più caldo è sicuramente quello del Papu Gomez, fantasista argentino in uscita dall’Atalanta dopo la rottura col tecnico, Gian Piero Gasperini. Per l’ex Catania e Metalist, la Dea potrebbe chiedere una cifra vicina ai 10 milioni di euro, che i nerazzurri proveranno a smussare vista la situazione all’interno della rosa e l’età del calciatore (classe 1988).

Calciomercato Inter, non solo Papu | Gli altri nomi low cost per Conte!

In casa Inter, la caccia al vice Lukaku continua ed il nome interessante potrebbe essere quello di Mbala Nzola, centravanti rivelazione dello Spezia di Vincenzo Italiano. Il bomber del club ligure è arrivato da svincolato dopo l’addio al Trapani, e la cifra di un eventuale trasferimento non dovrebbe essere delle più onerose.

Discorso differente per Armando Izzo, centrale difensivo del Torino di Giampaolo, in uscita dal club granata. Per le sue caratteristiche, l’ex Genoa sarebbe il profilo perfetto per Antonio Conte, vista la grande capacità di giocare come braccetto di destra nella difesa a tre. Infine, attenzione al profilo di Morten Thorsby, gigante del centrocampo della Sampdoria di Ranieri. Il mediano norvegese potrebbe essere un rinforzo low cost, vista la sua attuale valutazione che si aggira fra i 3 ed i 5 milioni di euro.