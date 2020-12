Calciomercato Inter, idea vice Handanovic | Colpo low cost

Continua senza sosta il lavoro dell’Inter sul fronte calciomercato: la dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad un ottimo innesto tra i pali

Nelle ultime settimane, complice anche l’eliminazione in Champions League, l’Inter si è catapultata senza freni in campionato ottenendo vittorie sofferte, ma decisive. La dirigenza nerazzurra sarebbe, inoltre, molto attiva tra acquisti e cessioni già in vista della sessione invernale.

Calciomercato Inter, assalto a Sirigu per gennaio

L’idea suggestiva per il ruolo di vice Handanovic è anche quella che ruota intorno all’estremo difensore del Torino, Salvatore Sirigu, escluso da Giampaolo nell’ultima sfida di campionato contro la Roma. Al suo posto ha giocato Milinkovic-Savic. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il suo futuro non sembra essere così chiaro anche dopo le parole del ds granata Davide Vagnati nel pre-partita ai microfoni di Sky Sport: “Uno deve rimanere in maglia granata se lo vuole, ma soprattutto se intende costruire qualcosa in futuro”.

Classe 1984, il portiere sardo ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 a 1,7 milioni a stagione: in caso di addio, la sua cessione avverrebbe a cifre molto basse. Al momento si tratta soltanto di una forte suggestione di mercato: tutto sarà chiaro a partire dai prossimi giorni con le nuove scelte di Giampaolo.

L’Inter lavora senza sosta in ottica futura per arrivare ad innesti funzionali all’idea tattica di Antonio Conte.