Calciomercato Juventus, scambio in Premier | La risposta dei bianconeri

La Juventus potrebbe essere al centro di un interessante scambio sul calciomercato in Premier League. Di seguito le ultime novità e i piani dei bianconeri nelle prossime settimane

Una situazione scottante in casa Manchester United potrebbe riguardare anche la Juventus in ottica mercato. Jesse Lingard sembra, infatti, agli sgoccioli della sua avventura con la maglia dei Red Devils e potrebbe partire già a gennaio, secondo quanto riporta il ‘Daily Star’. Il calciatore potrebbe essere al centro di uno scambio in Serie A: di seguito gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Calciomercato Juventus, proposta di scambio con Lingard: intenzioni chiare

La Juventus potrebbe intervenire in maniera importante sul suo centrocampo e una proposta potrebbe arrivare proprio dalla Premier League. Il Manchester United potrebbe proporre, infatti, Jesse Lingard in cambio di Aaron Ramsey. La valutazione dei due calciatori sarebbe alla pari nello scambio e si attesterebbe attorno ai 20-25 milioni di euro. Lo scenario potrebbe essere valutato dalla Juventus, ma attualmente i bianconeri non sembrano affatto propensi ad accettare la proposta da parte del club inglese. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, ma attualmente l’idea sembra destinata a restare tale.