Calciomercato Milan, Ibrahimovic si ferma di nuovo | I tempi di recupero

Nuovo stop per l’attaccante svedese che era appena rientrato in gruppo

Sembrava tutto rientrato dopo il suo reintegro in gruppo nella mattinata di oggi, invece Zlatan Ibrahimovic si è dovuto fermare di nuovo. Per lui un dolore al polpaccio sinistro e la risonanza ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni. Impossibile l’impiego nella gara contro il Sassuolo.

Molto probabile lo stop anche con la Lazio, il che significa che il 2020 di Ibrahimovic si ferma praticamente qui. Da valutare il suo impiego anche nelle gare di inizio anno, che vedranno il Milan contro il Benevento il 3 gennaio e contro la Juventus il giorno dell’Epifania.