Nuovo stop per l’attaccante svedese che era appena rientrato in gruppo

Sembrava tutto rientrato dopo il suo reintegro in gruppo nella mattinata di oggi, invece Zlatan Ibrahimovic si è dovuto fermare di nuovo. Per lui un dolore al polpaccio sinistro e la risonanza ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni. Impossibile l’impiego nella gara contro il Sassuolo.