Calciomercato Milan, beffa Barcellona | Obiettivo più lontano

L’occasione a zero per il Milan potrebbe presto sfumare: la lotta può diventare a due con il Barcellona

Il Milan ha vissuto un importante avvio di stagione e ora si ritrova un po’ a sorpresa in vetta alla classifica con un vantaggio di un solo punto sull’Inter, che si è ridotto in queste ultime due giornate a causa dei pareggi ottenuti contro Parma e Genoa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta punta Ibanez | Le ultime di CMNEWS

Otto vittorie e quattro pareggi in dodici partite sono sicuramente un traguardo importante raggiunto dai rossoneri fin qui, anche se l’obiettivo primario è quello di raggiungere una delle prime quattro posizioni in classifica per ritornare in Champions League. Arrivati fin qui, però, la compagine allenata da Stefano Pioli può anche ambire a traguardi più importanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assist per il colpo Zaniolo | Le cifre

Calciomercato Milan, beffa Thauvin: il calciatore vuole il Barcellona

Intanto il Milan continua anche a lavorare sul calciomercato e, come dichiarato qualche giorno fa dalla dirigenza, nel mirino c’è anche Florian Thauvin, che ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Marsiglia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Icardi fatto fuori | Ritorno in Serie A!

Il calciatore, però, non sembrerebbe così vicino al club rossonero in quanto ci sarebbe un’altra possibile destinazione per lui. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, il suo sogno è quello di approdare in Liga e in particolare nel Barcellona, che potrebbe dunque beffare il Milan per il colpo a zero.

In questo avvio di stagione, Florian Thauvin ha realizzato ben 5 gol nelle 13 gare di campionato disputate insieme a sei assist.