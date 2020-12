Calciomercato Napoli, incontro con l’agente di Milik | Ecco l’esito

Il muro contro muro tra Napoli e Milik continua. Incontro tra il club azzurro e l’agente del calciatore polacco, fuori dal progetto del club

Continua il caso Arkadiusz Milik in casa Napoli: il calciatore polacco è fuori dal progetto del club partenopeo ormai da inizio stagione, a seguito della lunga telenovela estiva che lo ha visto prima ad un passo dalla Juventus e poi vicinissimo alla Roma. Il rapporto tra il calciatore e il club è ormai compromesso e le parti sono ancora parecchio distanti dal trovare una soluzione che accontenti entrambi.

LEGGI ANCHE >>> Napoli UFFICIALE Mertens | I tempi di recupero

Come riportato da Calciomercato.it, oggi è avvenuto l’incontro tra l’entourage di Milik e il Napoli. L’esito non è stato positivo. Il club di De Laurentiis continua a chiedere 18 milioni di euro per lasciare andare il calciatore ex Ajax, cifra più che mai lontana dalle possibilità dei club italiani soprattutto in questo periodo storico.

Calciomercato, le ultime sul futuro di Milik

Tra le società più interessate continua ad esserci la Juventus, a cui si è aggiunto l’Atletico Madrid. Entrambe però non sono disposte a sborsare la cifra richiesta dal Napoli e quindi la trattativa non si sblocca. Inoltre la squadra campana vuole fare causa al giocatore sia per l’ammutinamento verso il club che per i diritti d’immagine, due elementi che aggravano ulteriormente la sua posizione.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, affare low cost in Serie A | Le cifre

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, Ibrahimovic si ferma di nuovo | i tempi di recupero

Non si intravede dunque nemmeno una speranza di un finale positivo tra il Napoli e Milik. Il destino del polacco è quello di aspettare il termine della stagione, senza mai scendere in campo, per liberarsi a parametro zero a giugno. Questo porterà ad un lungo periodo di inattività per il centravanti, che dovrebbe fare un repentino cambio di marcia per cambiare le sorti della sua esperienza da calciatore del Napoli.

Cristiano Simeti