Coppa Italia, decise le date degli Ottavi di Finale | Tre big lo stesso giorno

Tutte le date degli Ottavi di Coppa Italia: tre gare delle big nello stesso giorno

Sono state decise le date e gli orari delle partite di Coppa Italia valide per gli Ottavi di Finale. Ad aprire il calendario sarà Milan-Torino, in programma martedì 12 gennaio, mentre a chiudere il turno sarà Lazio-Parma, in programma giovedì 21 gennaio alle 21:15. Olimpico palcoscenico di due sfide nell’arco di 48 ore, alla quale poi farà seguito la “rivincita” di Roma-Spezia, che si giocherà anche in campionato poi il 24 gennaio.

Ecco il programma completo delle gare, con Inter, Napoli e Juventus che scenderanno in campo nello stesso giorno.

Milan-Torino, martedì 12 gennaio ore 20.45

Fiorentina-Inter, mercoledì 13 gennaio ore 15.00

Napoli-Empoli, mercoledì 13 gennaio ore 17.45

Juventus-Genoa, mercoledì 13 gennaio ore 20.45

Sassuolo-SPAL, giovedì 14 gennaio ore 17.30

Atalanta-Cagliari, giovedì 14 gennaio ore 21.15

Roma-Spezia, martedì 19 gennaio ore 21.15

Lazio-Parma, giovedì 21 gennaio ore 21.15