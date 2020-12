Milan, Ibrahimovic allo scoperto | “Ecco quando smetterò”

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni dell’Uefa in una lunga intervista: le sue parole

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare. Lo svedese è intervenuto sul sito ufficiale dell’Uefa per condividere quello che è il suo momento con la maglia del Milan, capolista in Serie A, ma non solo. Riflessioni sul futuro del gigante di Malmoe che si sbilancia su quando appenderà gli scarpini al chiodo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rinnovo più lontano | Le ultime

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, beffa Barcellona | Obiettivo più lontano

Milan, senti Ibrahimovic: “Non si può domare Zlatan”

Si parte parlando del momento, a 39 anni, con la maglia rossonera: “Ho 39 anni e per quanto già fatto non avrei motivo di continuare. Ho la stessa passione di sempre, non sono mai soddisfatto e voglio sempre di più”, ha dichiarato il bomber svedese che ha poi aggiunto: “Non vedo molti calciatori della mia età che giocano come me adesso. Fin quando giocherò, lo farò ai massimi livelli. Quando sentirò di non essere più al top, smetterò di giocare. Ho bisogno di sentirmi vivo”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ibra fa poi una battuta su Gigi Buffon: “Chi giocherà fino a 50 anni tra me e lui? Lui, deve solo stare in piedi e bloccare palloni”. Nella sua squadra ideale, l’attaccante del Milan non ha dubbi su chi tirerebbe i rigori: “Io o Messi? Io sicuramente, deciderei io. Ne tirerei tre, poi ne lascerei uno a lui”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ‘colpo scudetto’ | Tentativo a gennaio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, blitz di Marotta | Milan e Juventus ko!