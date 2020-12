Serie A, anticipi e posticipi dalla 17a alla 29a giornata

La Lega A ha ufficializzato il programma degli anticipi e posticipi dalla 17a alla 29a giornata del massimo campionato: il calendario

E’ stato ufficializzato il calendario degli anticipi e posticipi di Serie A dalla 17a alla 29a giornata del massimo campionato. Venerdì 15 gennaio si giocherà in notturna il derby Lazio-Roma, mentre l’atteso Inter-Juventus è in programma, sempre in serale, domenica 17 gennaio. Sette giorni prima, il 10 gennaio, c’è la sfida tra Roma e Inter come lunch match, mentre si giocherà il 13 febbraio alle 18 Napoli-Juventus.

Calendario anticipi e posticipi di Serie A: 17a-29a giornata

Il calendario di anticipi e posticipi dalla 17a alla 29a giornata:

17ª GIORNATA

Sabato 9 gennaio 2021 – ore 15.00 – BENEVENTO-ATALANTA

Sabato 9 gennaio 2021 – ore 18.00 – GENOA-BOLOGNA

Sabato 9 gennaio 2021 – ore 20.45 – MILAN-TORINO

Domenica 10 gennaio 2021 – ore 12.30 – ROMA-INTER

Domenica 10 gennaio 2021 – ore 18.00 – FIORENTINA-CAGLIARI

Domenica 10 gennaio 2021 – ore 20.45 – JUVENTUS-SASSUOLO

Lunedì 11 gennaio 2021 – ore 20.45 – SPEZIA-SAMPDORIA

18ª GIORNATA

Venerdì 15 gennaio 2021 – ore 20.45 – LAZIO-ROMA

Sabato 16 gennaio 2021 – ore 15.00 – BOLOGNA-VERONA

Sabato 16 gennaio 2021 – ore 18.00 – TORINO-SPEZIA

Sabato 16 gennaio 2021 – ore 20.45 – SAMPDORIA-UDINESE

Domenica 17 gennaio 2021 – ore 12.30 – NAPOLI-FIORENTINA

Domenica 17 gennaio 2021 – ore 18.00 – ATALANTA-GENOA

Domenica 17 gennaio 2021 – ore 20.45 – INTER-JUVENTUS

Lunedì 18 gennaio 2021 – ore 20.45 – CAGLIARI-MILAN

19ª GIORNATA

Venerdì 22 gennaio 2021 – ore 20.45 – BENEVENTO-TORINO

Sabato 23 gennaio 2021 – ore 15.00 – ROMA-SPEZIA

Sabato 23 gennaio 2021 – ore 18.00 – MILAN-ATALANTA

Sabato 23 gennaio 2021 – ore 18.00 – UDINESE-INTER

Sabato 23 gennaio 2021 – ore 20.45 – FIORENTINA-CROTONE

Domenica 24 gennaio 2021 – ore 12.30 – JUVENTUS-BOLOGNA

Domenica 24 gennaio 2021 – ore 18.00 – LAZIO-SASSUOLO

Domenica 24 gennaio 2021 – ore 20.45 – PARMA-SAMPDORIA

20ª GIORNATA

Venerdì 29 gennaio 2021 – ore 20.45 – TORINO-FIORENTINA

Sabato 30 gennaio 2021 – ore 15.00 – BOLOGNA-MILAN

Sabato 30 gennaio 2021 – ore 15.00 – CAGLIARI-SASSUOLO

Sabato 30 gennaio 2021 – ore 15.00 – CROTONE-GENOA

Sabato 30 gennaio 2021 – ore 18.00 – SAMPDORIA-JUVENTUS

Sabato 30 gennaio 2021 – ore 20.45 – INTER-BENEVENTO

Domenica 31 gennaio 2021 – ore 12.30 – SPEZIA-UDINESE

Domenica 31 gennaio 2021 – ore 18.00 – NAPOLI-PARMA

Domenica 31 gennaio 2021 – ore 20.45 – ROMA-VERONA

21ª GIORNATA

Venerdì 5 febbraio 2021 – ore 20.45 – TORINO-FIORENTINA

Venerdì 5 febbraio 2021 – ore 20.45 – MILAN-CROTONE

Sabato 6 febbraio 2021 – ore 15.00 – ATALANTA-TORINO

Sabato 6 febbraio 2021 – ore 15.00 – SASSUOLO-SPEZIA

Sabato 6 febbraio 2021 – ore 18.00 – JUVENTUS-ROMA

Sabato 6 febbraio 2021 – ore 20.45 – GENOA-NAPOLI

Domenica 7 febbraio 2021 – ore 12.30 – BENEVENTO-SAMPDORIA

Domenica 7 febbraio 2021 – ore 18.00 – PARMA-BOLOGNA

Domenica 7 febbraio 2021 – ore 20.45 – LAZIO-CAGLIARI

22ª GIORNATA

Venerdì 12 febbraio 2021 – ore 20.45 – BOLOGNA-BENEVENTO

Sabato 13 febbraio 2021 – ore 15.00 – TORINO-GENOA

Sabato 13 febbraio 2021 – ore 18.00 – NAPOLI-JUVENTUS

Sabato 13 febbraio 2021 – ore 20.45 – SPEZIA-MILAN

Domenica 14 febbraio 2021 – ore 12.30 – ROMA-UDINESE

Domenica 14 febbraio 2021 – ore 18.00 – CROTONE-SASSUOLO

Domenica 14 febbraio 2021 – ore 20.45 – INTER-LAZIO

Lunedì 15 febbraio 2021 – ore 20.45 – VERONA-PARMA

23ª GIORNATA

Venerdì 19 febbraio 2021 – ore 18.30 – FIORENTINA-SPEZIA

Venerdì 19 febbraio 2021 – ore 20.45 – CAGLIARI-TORINO

Sabato 20 febbraio 2021 – ore 15.00 – LAZIO-SAMPDORIA

Sabato 20 febbraio 2021 – ore 18.00 – GENOA-VERONA

Sabato 20 febbraio 2021 – ore 20.45 – SASSUOLO-BOLOGNA

Domenica 21 febbraio 2021 – ore 12.30 – PARMA-UDINESE

Domenica 21 febbraio 2021 – ore 18.00 – ATALANTA-NAPOLI

Domenica 21 febbraio 2021 – ore 20.45 – BENEVENTO-ROMA

Lunedì 21 febbraio 2021 – ore 20.45 – JUVENTUS-CROTONE

24ª GIORNATA

Venerdì 19 febbraio 2021 – ore 20.45 -TORINO-SASSUOLO

Sabato 20 febbraio 2021 – ore 15.00 – SPEZIA-PARMA

Sabato 20 febbraio 2021 – ore 18.00 – BOLOGNA-LAZIO

Sabato 20 febbraio 2021 – ore 20.45 – VERONA-JUVENTUS

Domenica 21 febbraio 2021 – ore 12.30 – SAMPDORIA-ATALANTA

Domenica 21 febbraio 2021 – ore 18.00 – NAPOLI-BENEVENTO

Domenica 21 febbraio 2021 – ore 20.45 – ROMA-MILAN

25ª GIORNATA

Martedì 2 marzo 2021 – orario da definire – LAZIO-TORINO

Martedì 2 marzo 2021 – orario da definire – JUVENTUS-SPEZIA

Mercoledì 3 marzo 2021 – orario da definire – SASSUOLO-NAPOLI

Giovedì 4 marzo 2021 – orario da definire – PARMA-INTER

26ª GIORNATA

Sabato 6 marzo 2021 – ore 15.00 – SPEZIA-BENEVENTO

Sabato 6 marzo 2021 – ore 18.00 – UDINESE-SASSUOLO

Sabato 6 marzo 2021 – ore 20.45 – JUVENTUS-LAZIO

Domenica 7 marzo 2021 – ore 12.30 – ROMA-GENOA

Domenica 7 marzo 2021 – ore 18.00 – SAMPDORIA-CAGLIARI

Domenica 7 marzo 2021 – ore 20.45 – NAPOLI-BOLOGNA

Lunedì 8 marzo 2021 – ore 20.45 – INTER-ATALANTA

27ª GIORNATA

Venerdì 12 marzo 2021 – ore 15.00 – LAZIO-CROTONE

Venerdì 12 marzo 2021 – ore 20.45 – ATALANTA-SPEZIA

Sabato 13 marzo 2021 – ore 15.00 – SASSUOLO-VERONA

Sabato 13 marzo 2021 – ore 18.00 – BENEVENTO-FIORENTINA

Sabato 13 marzo 2021 – ore 20.45 – GENOA-UDINESE

Domenica 14 marzo 2021 – ore 12.30 – BOLOGNA-SAMPDORIA

Domenica 14 marzo 2021 – ore 18.00 – CAGLIARI-JUVENTUS

Domenica 14 marzo 2021 – ore 20.45 – MILAN-NAPOLI

28ª GIORNATA

Venerdì 19 marzo 2021 – ore 20.45 – PARMA-GENOA

Sabato 20 marzo 2021 – ore 15.00 – CROTONE-BOLOGNA

Sabato 20 marzo 2021 – ore 18.00 – SPEZIIA-CAGLIARI

Sabato 20 marzo 2021 – ore 20.45 – INTER-SASSUOLO

Domenica 21 marzo 2021 – ore 12.30 – VERONA-ATALANTA

Domenica 21 marzo 2021 – ore 18.00 – FIORENTINA-MILAN

Domenica 21 marzo 2021 – ore 20.45 – ROMA-NAPOLI

29ª GIORNATA

Sabato 3 aprile 2021 – ore 12.30 – MILAN-SAMPDORIA

Sabato 3 aprile 2021 – ore 18.00 – TORINO-JUVENTUS

Sabato 3 aprile 2021 – ore 20.45 – BOLOGNA-INTER