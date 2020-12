Serie A, in campo per la 13^ giornata | Il programma di DAZN

Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A ritorna subito in campo: ecco i match in programma su DAZN

La Serie A torna protagonista con il 13esimo turno di campionato. Dopo la giornata infrasettimanale, infatti, ad aprire le danze sarà Fiorentina-Hellas Verona. Ecco tutte le sfide visibili in esclusiva solo sulla piattaforma streaming di DAZN.

Serie A, il programma della 13^ giornata: le sfide in esclusiva su DAZN

Il primo match della 13esima giornata che sarà trasmesso in esclusiva su DAZN vedrà l’insidiosa trasferta della Juventus di Pirlo, al ‘Tardini’, contro il Parma. Le due squadre, reduci entrambi da un pari, devono tornare a vincere per muovere la classifica. Altro incontro che verrà trasmesso solo sulla piattaforma di DAZN è il lunch delle 12:30 match Torino-Bologna, con gli uomini di Giampaolo chiamati ad una reazione dopo un difficile inizio di stagione. A chiudere il programma domenicale di DAZN, per quanto concerne la Serie A, sarà Cagliari-Udinese, di scena alla ‘Sardegna Arena’ alle 15:00.

