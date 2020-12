Atalanta-Roma, escluso il “Papu”Gomez da Gasperini | Ecco il perché

Nella giornata di oggi l’Atalanta ha ufficializzato l’esclusione del Papu Gomez per la sfida contro la Roma, su decisione di Gian Piero Gasperini. Adesso è rottura

Sembrava lievemente risanato il rapporto tra Gomez e Gasperini dopo l’ingresso in campo contro la Juventus, invece è di nuovo caos in casa Atalanta. la società bergamasca ha ufficializzato con un comunicato che Il Papu Gomez non prenderà parte alla lista dei convocati per Atalanta-Roma. La scelta di Gian Piero Gasperini oscura ancor di più il futuro del centrocampista argentino a Bergamo.

Eco il comunicato della società lombarda: “L’allenatore Gian Piero Gasperini, in accordo con la società, ha deciso di escludere il calciatore Alejandro Papu Gomez dall’elenco dei 23 convocati per Atalanta-Roma in programma domani alle 18:00 per scelta tecnica. I convocati: Depaoli, De Roon, Dialo, Djimsiti, Freuler, Gollini, Gosens, Gyabuaa, Hateboer, Ilicic, Lammers, Malinovskyi, Miranchuk, Mojica, Muriel, Palomino, Pessina, Romero, Rossi, Sportiello, Sutalo, Toloi, Zapata”.

Papu Gomez accende il calciomercato di Inter, Milan e Juventus

Il comunicato non lascia nessun dubbio, la società è allineata con l’allenatore e la scelta tecnica citata lascia intendere che l’avventura del Papu all’Atalanta sia ai titoli di coda. Fino a poco tempo fa solo un veggente si sarebbe immaginato un epilogo simile per colui che è stato il simbolo della “Dea” di Gasperini che è arrivata addirittura a sfiorare la semifinale di Champions League.

Per il Papu Gomez adesso si apre uno scenario di mercato piuttosto vasto con diverse possibilità tra cui Milan, Inter e Juventus che sono sulle tracce dell’ex giocatore del Catania. Ma tra le opzioni c’è anche una strada che lo porterebbe lontano dall’Italia. Di certo il rapporto tra il Papu e l’Atalanta sembra irrecuperabile e oggi è arrivata la conferma schiacciante.

Cristiano Simeti