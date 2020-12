Calciomercato Juventus, il Barcellona lo scarica | Cifre e dettagli

Il futuro del big sembra seriamente in bilico in casa Barcellona. I blaugrana sembrano pronti alla separazione a fine stagione e la Juventus potrebbe essere pronta sul calciomercato

Sergio Busquets finora ha ampiamente deluso agli ordini di Ronald Koeman. Il centrocampista non è riuscito a confermare il livello mostrato nei tanti anni in blaugrana ed è nettamente sceso nelle gerarchie dell’allenatore, come dimostra la partita contro la Juventus o la sostituzione al 45esimo contro l’Alaves. In vista del mercato estivo, secondo quanto riporta ‘Diario Gol’, la partenza è possibile, soprattutto se Joan Laporta dovesse tornare Presidente. In tal caso, infatti, secondo le ultime indiscrezioni, Busquets sarebbe uno dei primi a partire.

Calciomercato Juventus, Busquets scaricato: occhio ai bianconeri

Il futuro del mediano spagnolo sembra, quindi, in bilico, ma il centrocampista potrebbe costituire un’ottima opportunità per il centrocampo della Juventus. Attualmente guadagna poco più di 9 milioni a stagione e il suo contratto è in scadenza nel 2023. La sua valutazione potrebbe essere di almeno 10 milioni di euro. I rapporti tra club, però, sono ottimi e questo favorirebbe l’esito dell’affare. Vedremo nei prossimi mesi se lo scenario si concretizzerà sul mercato o resterà solo un’ipotesi.