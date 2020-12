Calciomercato Juventus, sostituto Ronaldo | Suggestione dal Liverpool

La Juventus starebbe valutando il profilo di Mohamed Salah come sostituto di Cristiano Ronaldo. Tutti i dettagli

Il futuro di Cristiano Ronaldo è tutt’altro che definito. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022, ma non è detto che resti ancora per così tanto tempo alla Juventus. L’ingaggio da 31 milioni di euro è molto alto anche per le casse bianconere, soprattutto in tempi di pandemia. Le perdite sono tante e a fine stagione CR7 potrebbe dire addio. Nonostante si avvii verso i 36 anni, tante sono le squadre interessate. Su tutte, il Paris Saint-Germain, uno dei pochi top club europei in grado di garantire a Ronaldo uno stipendio di taleportata.

Juventus, Salah nella lista di Paratici per sostituire Ronaldo

Il ds Paratici, per l’eventuale sostituto di Ronaldo, sta valutando diversi profili: uno di questi sarebbe Mohamed Salah, esterno d’attacco del Liverpool. Il ‘Daily Star‘ non esclude l’addio dai Reds, anche per le parole del calciatore ai microfoni di ‘AS’: “Penso che Barcellona e Real Madrid siano i migliori club. Io al momento penso solo a vincere Premier e Champions League con il Liverpool, non sai mai cosa potrà succedere in futuro“. Insomma, l’egiziano non disdegnerebbe l’addio.

Per la Juventus è una suggestione, che potrebbe garantire una nuova esperienza a Salah che in Italia ha già vestito le maglie di Fiorentina e Roma. L’addio di Ronaldo garantirebbe un gruzzoletto di 50-60 milioni di euro e un notevole risparmio sul super ingaggio. Il costo del cartellino dell’egiziano si aggira sui 130 milioni. Il Liverpool sembra preoccupato per le ultime settimane rese un po’ tese dalla discussione con Mané per il rigore contro il Manchester City e i risultati non all’altezza degli anni scorsi.