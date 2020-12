Calciomercato Juventus, sfuma il sogno di Agnelli | Tutti i dettagli

Zidane allontana in conferenza stampa le voci su un suo possibile addio al Real Madrid. Niente Juve per il francese

La Juventus sembra aver trovato la quadra con Pirlo. Nonostante alcune difficoltà iniziali, i bianconeri sono terzi in classifica in Serie A (senza ancora aver mai perso una partita) e si sono qualificati agli ottavi di Champions League da primi nel girone. La società, però, continua ad osservare attentamente ciò che riguarda il calciomercato, anche per il discorso allenatore. Agnelli ha da tempo un sogno per la panchina della ‘Vecchia signora’: si tratta di Zinedine Zidane, ex Juve da calciatore. Il francese continua però ad allontanare le voci su un suo possibile addio al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Zidane si allontana: ipotesi rinnovo

Il patron della Juventus continua a coltivare un desiderio per la guida tecnica della propria squadra, ossia la vecchia conoscenza Zidane, attualmente sulla panchina del Real.

Ma l’idea potrebbe tramontare dopo le parole del francese in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Eibar. “Un rinnovo? Ho un contratto fino al 2022 e non chiederò niente alla società. Sono fortunato, perché posso dire di essere nel migliore club del mondo”. Chiare le intenzioni di ‘Zizou’, che allontana le voci su un suo possibile addio e potrebbe perfino prolungare il contratto.

Agnelli dovrà, quindi, rinunciare molto probabilmente al suo sogno, continuando a dare fiducia all’attuale allenatore, che almeno per il momento, non è sicuramente in discussione visti i risultati.

E.T.