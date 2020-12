Calciomercato Milan, cessione Donnarumma | Incastro in Spagna

Il Milan potrebbe cedere Gianluigi Donnarumma al Real Madrid: Florentino Perez ha un piano che andrebbe in porto con la cessione di Courtois

Gianluigi Donnarumma non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Milan. Attualmente in scadenza nel 2021, il portiere della nazionale italiana e il suo agente Raiola non hanno trovato l’accordo col dt Maldini. L’intenzione di Donnarumma è quella di restare a Milano, mentre il procuratore vorrebbe portarlo in un altro top club. La richiesta d’ingaggio si aggira sui 10 milioni di euro a stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovo più lontano | Le ultime

LEGGI ANCHE >>> Coppa Italia, decise le date degli Ottavi di Finale | Tre big lo stesso giorno

Milan, Donnarumma al Real Madrid con l’addio di Courtois

Secondo quanto riferito da ‘Don Diario‘, Florentino Perez vorrebbe portare Gianluigi Donnarumma al Real Madrid dopo aver ceduto Thibaut Courtois. Il presidente delle Merengues ritiene che l’ingaggio del portiere del Milan a parametro zero sia un’occasione troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire. Anche se a Madrid stanno valutando alcuni aspetti: in primis, anche quella di ingaggiare Gigio per poi lasciarlo in prestito nel club rossonero.

Florentino Perez, tuttavia, sa che mantenere due portieri di questo livello è molto difficile e vorrebbe cedere il belga in modo tale da dare una boccata d’ossigeno alle casse del club. Il Real Madrid poi andrebbe sul mercato a prendere a zero Donnarumma, che poteva già essere ingaggiato nell’estate di tre anni fa.