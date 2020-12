Calciomercato Milan, ‘acconto’ per il gioiello | Inter e Juventus ko!

Il Milan lavora ad un colpo in prospettiva sul calciomercato per l’estate 2021: pronto il sacrificio di un rossonero come ‘acconto’ per il gioiello

Il Match con il Sassuolo nei pensieri del Milan di Stefano Pioli che, tuttavia, programma anche le prossime sessioni di calciomercato. In tal senso, la dirigenza rossonera è già al lavoro per un possibile colpo in mediana che potrebbe arrivare grazie alla cessione di Mateo Musacchio: l’argentino è ad un passo dall’addio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, priorità vice Ibra | Occasione in Serie A!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Milan, colpo in attacco | Cifra record!

Calciomercato Milan, Musacchio per arrivare al gioiello

Mateo Musacchio ed il Milan nono sono mai stati tanto lontani. Il centrale argentino, stando a quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe chiesto di cambiare aria già a gennaio. Su Musacchio c’è il Genoa che lo vorrebbe portare nelle prossime settimane alla corte di Maran. Ecco dunque prospettarsi un’operazione che il Milan porterebbe avanti, cedendo senza troppe pretese Musacchio al club di Preziosi in cambio di un discorso aperto, per giugno, per Nicolò Rovella.

Il centrocampista del Genoa, da tempo ricercato anche da Inter e Juventus, può quindi finire in rossonero proprio grazie al difensore corteggiatissimo dai rossoblù. La cessione di Musacchio, anche a titolo gratuito, al Genoa il primo passo per beffare Juventus ed Inter e portare a Milanello il classe 2001 di Segrate.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Milan, tris di colpi a zero | ‘Beffa’ a Juventus e Inter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovo più lontano | Le ultime

In questa stagione Rovella ha collezionato 7 presenze e 558′ sul rettangolo verde, attirando le attenzioni dei più importanti club di Serie A.