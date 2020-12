Calciomercato Juventus, occasione dal Barcellona | C’è l’offerta

La Juventus è alla ricerca di un terzino destro dalle spiccate doti offensive, in grado di offrire una soluzione in più a destra oltre a Cuadrado: occasione Dest

Il gioco che Andrea Pirlo sta cercando di inculcare nella mente dei calciatori della Juventus è molto incentrato sugli esterni. Juan Cuadrado è ritornato a essere uno degli imprescindibili e il suo rendimento sulla fascia destra sta portando tanti punti. Tuttavia, il club bianconero è alla ricerca di nuovi rinforzi, anche per offrire un’alternativa in più al colombiano, rispetto a Danilo spesso adattato al centro o a sinistra. Uno dei profili valutati è Dest, di proprietà del Barcellona. Il futuro dell’olandese è in bilico.

Juventus, ipotesi Dest: scaricato dal Barcellona

Secondo quanto riferito dal ‘Mirror‘, Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona, avanzerà un’offerta all’Arsenal per Hector Bellerin. Il terzino destro spagnolo venne preso da Wenger a soli 16 anni e i catalani vorrebbero far tornare il calciatore alla casa madre. In estate, però, il Barça prese anche Dest da quella parte, che finora non avrebbe convinto.

Un testa a testa mandato avanti con la Juventus: i bianconeri si arresero all’offerta da 21 milioni di euro del Barcellona all’Ajax. Il terzino destro classe ’00, che può giocare anche a sinistra, pare sia stato scaricato dal Barça. A questo punto diventa un’occasione per la Juve, che potrebbe ritornare sul vecchio obiettivo. I catalani accetterebbero di rientrare dei 21 milioni spesi per privarsi di Dest.