Calciomercato Juventus, big in bilico | Scambio e plusvalenza!

Troppo discontinuo e spesso fuori per infortunio: Ramsey potrebbe già lasciare la Juventus. Due ipotesi di scambio in Premier League: cifre e dettagli

Aaron Ramsey continua a non convincere in casa Juventus. Il centrocampista gallese ha finora collezionato 11 presenze stagionali (solo 6 in campionato), con un assist a referto e diverse partite già saltate per infortunio. Un rendimento molto simile alla passata stagione, se non addirittura peggiore: l’ex Arsenal non è ancora riuscito a garantire continuità nelle prestazioni e soprattutto nelle presenze, come ad esempio nelle ultime settimane. Dopo l’ottima prova di Barcellona, infatti, il 29enne è rimasto in panchina senza nemmeno subentrare contro Genoa e Atalanta. Se la situazione non dovesse cambiare, nei prossimi mesi il club bianconero potrebbe così iniziare a ragionare su una possibile cessione del gallese, arrivato a Torino a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Ramsey in Premier League | Ipotesi scambio: cifre e dettagli

Per il centrocampista gallese si è già parlato di un possibile ritorno in Inghilterra. In questo senso, nei prossimi mesi il club bianconero potrebbe tentare di intavolare uno scambio in Premier League e mettere a bilancio una ricca plusvalenza. Un nome che rappresenta un’importante occasione di mercato è quello di Granit Xhaka, centrocampista svizzero in rottura con l’Arsenal, già accostato all’Inter in un eventuale scambio con Eriksen. Anche la Juve potrebbe però pensare ad uno scambio con Ramsey già a gennaio: entrambi i calciatori sono infatti in scadenza nel 2023 e valutati circa 20-25 milioni di euro, con il gallese che farebbe così ritorno ai ‘Gunners’.

Un altro possibile scambio potrebbe invece nascere nel prossimo giugno, con il Wolverhampton per il centrocampista portoghese Ruben Neves. Un affare piuttosto complicato, ma che sarebbe agevolato da Jorge Mendes, potente procuratore di Cristiano Ronaldo che è in buoni rapporti con la società torinese. L’agente cura anche gli interessi di Neves e potrebbe dunque agire da intermediario nella trattativa con il club inglese. Tuttavia, la valutazione del 23enne è di almeno 50 milioni di euro e, oltre a Ramsey, la Juventus dovrebbe mettere sul piatto un conguaglio di 25-30 milioni. Nulla di concreto al momento, ma in casa bianconera resta da monitorare anche la situazione di Ramsey. Staremo a vedere.