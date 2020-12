Calciomercato Juventus, occhi in Premier | Idea scambio per il big

La Juventus guarda al calciomercato e pensa ad Hakim Ziyech come possibile rinforzo. Ipotesi scambio per arrivare al giocatore

Juventus concentrata sul campionato di Serie A e sulla Champions League, ma attenta anche a temi riguardanti il calciomercato. I bianconeri sono in cerca di opportunità per continuare a rinforzare la propria rosa ed è possibile un interessamento per Hakim Ziyech, trequartista (annunciato dal Chelsea lo scorso 13 febbraio) che non sta lasciando una grande impronta in quel di Londra.

Calciomercato Juventus, idea Ziyech: possibile scambio con Bentancur

Occhi sul calciomercato e, in particolare, sulla Premier. La Juventus potrebbe approfondire il discorso legato a Ziyech, giocatore arrivato al Chelsea dall’Ajax in questa stagione. Il marocchino non sta lasciando il segno in terra inglese (2 gol e 3 assist in 12 partite), ma rimane comunque un’opzione più che valida e i bianconeri potrebbero provarci se dovesse lasciare la squadra di Londra.

I ‘Blues’, inoltre, sarebbero interessati a Bentancur, centrocampista della Juve, ed è possibile lo chiedano per un eventuale scambio. La valutazione di Ziyech è intorno ai 40 milioni (cifra spesa dagli inglesi per acquistarlo), mentre quella dell’uruguagio si aggirerebbe sui 50 milioni. La ‘Vecchia Signora’, quindi, chiederebbe anche una parte cash in quel caso.

Le caratteristiche dell’ex Ajax, poi, potrebbero essere l’ideale per Pirlo, che nel suo schema di gioco utilizza il fantasista. Situazione da monitorare, con il mercato di gennaio alle porte.

E.T.