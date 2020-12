Calciomercato Milan, cercasi vice Ibrahimovic | Tanti nomi in lista

Problemi in attacco per il Milan che in questo momento si trova senza punte: spuntano così tanti nomi sulla lista rossonera

Impegno importante per il Milan di Stefano Pioli in casa del Sassuolo quest’oggi. Infatti i rossoneri dopo la battuta d’arresto contro il Genoa cercano di ritrovare la via della vittoria contro un avversario ostico. L’emergenza per il tecnico milanista arriva dall’infermeria, dove Ibrahimovic si ferma ancora ed anche Rebic va KO. Nel calciomercato di gennaio il club milanista andrà alla ricerca di un rinforzo in attacco. Occhi in Serie A e non solo.

Calciomercato Milan, rinforzo in attacco: tre nomi dalla Serie A ma occhi anche all’estero

Saranno due i reparti principali da rinforzare per il Milan a gennaio, uno è la difesa e l’altro l’attacco. Se dietro però si è trovata un’ottima risorsa come Kalulu, davanti le soluzioni iniziano a scarseggiare e gli infortuni di Ibrahimovic e Rebic ne sono la dimostrazione. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ i rossoneri avrebbero messo gli occhi su tre nomi in Serie A, oltre ad osservare le situazioni all’estero.

Il primo è quello di Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 in prestito al Genoa dal Sassuolo. L’ostacolo per il numero 9 rossoblu sarà proprio l’attuale prestito e la valutazione dei neroverdi che supera i 20 milioni di euro. Resta poi nel mirino Arkadiusz Milik, bomber polacco fuori dal piano del Napoli che a giugno si libererà a zero. Qui l’ostacolo sarebbe la folta concorrenza ed anche la richiesta dei partenopei di 18 milioni. Infine nel campionato italiano spunta anche il nome di M’Bala Nzola, attaccante fisico dello Spezia che farebbe proprio al caso di Pioli. Rimangono poi gli obiettivi Luka Jovic, Memphis Depay all’estero, oltre ai giovanissimi Donyell Malen, Myron Boadu ed Odsonne Edouard.